【心理測驗】大掃除地點　個性測試

選擇大掃除地點，便會得知你的潛在個性，針對性格上的特點來改變思想，氣場自然亦跟着改變。(設計圖片)

年廿八、洗邋遢，相信大家都會趁歲晚進行大掃除，取「送舊迎新」的寓意。誰也想來年過得更稱心如意，不如玩玩這個心理測驗，了解一下自己的個性，看看自己應該怎樣裝備自己。

【問題】

假設每人被安排清潔家中一個位置，你希望負責哪一處？

A.床鋪

B.書枱

C.地板

D.衣櫥

【結果分析】

A.不愛奉承別人

「點解做人迫不得已要戴假面具？」你是一個忠於自己的人，亦不喜歡阿諛奉承別人，總認為應酬交際，離不開是吃吃喝喝，聊些風花雪月的話題。與其過得如此沒養分，何不把時間放在對人生更有意思的事情上，如陪伴家人、看書、看電影、到戶外走走等。

B.學習享受獨處

「一個人咁自由自在，過得幾好呀！」在別人眼中，你是個不折不扣的「孤獨精」，非常享受獨個兒去睇戲、出外用膳等，然而曾幾何時，你也是個天天有飯局、周周有節目的大忙人，只是隨着人生閱歷的累積，你開始想靜下來、慢下來，學習如何跟自己相處。

C.沉重工作壓力

「點解工作做極都未做完！」你是一個事業心很重的人，最近更因工作弄到身心疲累，回家後只想立即洗澡睡覺，假日亦懶得出門，只想睡個飽。其實工作只是人生的一小部分，不妨多跟朋友聚會，工作時偶爾散個步，也可令你身心重拾活力。

D.反思消費意思

「啲錢係我喎，你理得我點用！唔通我連用錢都無自由！」你曾是個超級購物狂，衣櫥放滿不少從未開啟的衣物，鞋櫃亦面臨爆棚之危機，但物欲愈強，似乎無法撫平心靈上的空虛，你開始反思消費的意思，現時反而熱衷於參與知性之旅。