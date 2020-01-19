超卓汽車頒獎巡禮：最暢銷商務MPV─Toyota HIACE

有「日系Van王」之稱的豐田（Toyota）HIACE，素來以耐用又實用見稱，加上好力夠爽，又少嘢壞，拍住搵食，天下無敵。全新第6代HIACE，裏裏外外都注入了MPV元素，其中最具話題性，莫過於擁有MPV般的長車頭設計，賣相討好，難怪能榮獲Elite Car Awards 2019的最暢銷商務MPV大獎（因應2019年1月至9月之首次登記車輛統計數字而頒發）。

寬敞布局 冠絕同級

新HIACE是同級最闊落之選，車身長度5,265mm，軸距3,210mm，車身闊度更達1,950mm。輸港有標準版及豪華版，兩者最大分別是後者的面罩採用鍍鉻裝飾，還配備雙電趟門、電索尾箱門和車頭霧燈等。車廂內，儀錶板、中控台、多功能.環全屬新設計，而且標準配備輕觸式屏幕音響系統兼對應後泊鏡頭。搭載2.8L直四缸渦輪增壓柴油引擎，並配上新升級六前速+/-自動波箱，加上提供六前速棍波（只限標準版），最大馬力可達176ps，而最大扭力亦達至420Nm（棍波）及450Nm（自動波），行車更爽更好力。