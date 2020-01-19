傳程達意：內地過境免簽進一步開放

大部分外國人遊中國內地都需要旅遊簽證，近年為了吸引更多外國人造訪，「過境免簽」安排逐步開放，由多年前最初只有停靠上海、北京才能有72小時中轉免簽，到剛於去年12月開始開放重慶及西安航空口岸的144小時中轉免簽，不管是口岸數目還是可停留時數都有顯著增長，吸引更多外國旅客以中國內地各城市為中轉站，連繫世界，亦為香港延伸了不一樣的可能性。

過境免簽是對吸引遊客及國際交流功效卓越的政策，它讓多達53個國家包括英美德法澳日韓等地、並持有過境前往第三國交通憑證的旅客，免簽證停留中國長達144小時，而入境當天時間不計算在內，即可停留長達6天，有更充足時間去遊覽及感受中華文化。現全國共有20個城市27個口岸實施免簽過境144小時，另有3個城市實施免簽過境72小時，但過境免簽並非能讓旅客自由穿梭全國不同地方的簽證，它規定旅客停留在該城市，除非像新增的寧波航空口岸這樣被納入江浙滬政策圈內的例子，才可以在指定範圍內的兩個不同口岸出入境。

剛剛加入過境免簽安排延長的重慶及西安，前者是一帶一路、西部大開發及長江經濟帶的交匯點，在文化及經濟交流上都有重要的地位；後者是中國的歷史名城，擁有極受外國人歡迎的兵馬俑。停留數天正好足夠遊覽兩城的重點，相信此政策會讓更多外國人選擇以此二城作為旅程中轉站，之後不管轉機往香港或其他亞洲城市都非常方便，大大增加了國內乃至周邊地區旅遊版圖連結的可能性。

黃進達