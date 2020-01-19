過年禁忌：揮春亂貼　隨時惹麻煩

由年獸的故事開始，農曆新年的意義離不開「趨吉避凶」四個大字，所以過年習俗零舍多禁忌，就連最簡單的貼揮春也不能亂來，否則無助於迎來好運，甚至有機會惹上麻煩呢！不想新一年「開壞個頭」，有時不得不信邪。究竟貼揮春有乜禁忌？以下就給大家數一數。

禁忌1：「死死」聲唔好聽

每個生肖都有對應的太歲五行，各有吉利的數字，如貼揮春的數目能夠配合，最好不過，但家中成員各有不同生肖，難以一一遷就，所以折衷方法是避免貼上4張揮春，因為「4」字諧音不好，「死死」聲唔好聽，而貼8張則有「發」的寓意。另外，單數為陽，偶數為陰，所以大門張貼揮春一定要貼單數。

禁忌2：字眼跟生肖相沖

揮春上的圖案和祝福語一定要選擇和自己生肖相合的，並避免購買與家人生肖相剋的揮春，舉例，肖鼠人士不宜選寫上「龍馬精神」、「馬到功成」等字眼的揮春，因鼠與馬相沖。另外，肖牛者不宜貼「三羊啟泰」、肖龍者不宜貼「狗馬亨通」、肖猴與肖狗者則不宜貼「龍精虎猛」，換言之，最好選購一些不涉及生肖元素的揮春款式。

禁忌3：內容與場地不配

在不同場所貼揮春，一定要留意揮春的內容是否恰當，例如醫院不宜貼「生意興隆」、垃圾站不應貼「常滿」。至於一般家宅的大門不宜單貼一個「春」字，因古代只有聲色場所才會這樣貼，若在家中張貼，有機會招徠爛桃花。

禁忌4：一貼貼足一整年

年三十是貼揮春最好的日子，能在早上陽氣最足的時間貼就更加好，即早上6時至12時之間。值得一提，揮春只需要在正月張貼，但很多人會把揮春貼足整年，到來年大掃除時才換上新的，其實這樣做不太好，因揮春上的祝福語會隨時日褪色，最好過了正月十五便搣下來，把揮春內的祝福留在心中便可。