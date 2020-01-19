麥玲玲鼠年生肖運程：肖羊篇

【易遭人中傷 低調保平安】

踏入「害太歲」年份，難免會對人際關係、健康及家宅運造成衝擊。幸好有吉星「紫微」、「龍德」與「玉堂」進駐，即使遇上困難，只需堅持下去，最終仍可迎刃而解。凶星方面，有「暴敗」、「天厄」與「六害」。「暴敗」代表財運上落較大，建議要居安思危；「天厄」代表出門後遇上的小意外；「六害」代表小人當道，建議待人處事盡量低調。

【事業運】

借助「紫微」、「龍德」的力量，可望得到老闆賞識，有升職、加薪的機會，但始終受制於「害太歲」的影響，與上司、同事相處時易因溝通不足或言語誤會而被暗箭所傷，宜謹言慎行，若工作需要經常與人接觸，不宜將目標訂得太高。 從商者必須做定「好天收埋落雨柴」的準備，不宜冒險開拓新範疇。

【愛情運】

與伴侶的關係易受閒言閒語影響，所以拍拖不久者不宜太高調或太快融入對方生活圈子。受凶星「暴敗」影響，容易覺得另一半與想像中有落差，需要調節個人心態，多花時間維繫。已婚者與伴侶易因為錢銀問題而鬧意見，建議盡量財政獨立。單身者可望透過德高望重的長輩介紹而結識到不俗對象。

【開運錦囊】

★謹記言多必失，宜貼身佩戴豬形及百解之飾物。

★暴敗星入主，財運反覆，宜將現金換作實物以保值。

★家宅運受衝擊，主動翻新家居，可穩定運勢。