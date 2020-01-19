8個技巧　新年紅色眼妝不顯腫

好不容捱過豬年，經歷了各種水逆對生活的影響（Sor~小編挺沉迷星相八卦嘢），嚟緊星期六終於迎來鼠年！新一年當然想鴻運當頭，事事順利，一於多用紅色包裝化妝品，甚至化個紅眼妝應節，期望一整年都能「紅」運當頭Good Luck Everyday。只要天生眼形靚，用紅色眼影大範圍暈染整個眼窩，看起來便很精神，同時會予人一種時髦感。假如本身單眼皮、眼褶位不夠或眼皮脂肪太多也不用擔心，只要試試以下眼妝技巧，將紅色眼影放在眼部不同位置，就能輕鬆擁有紅色系眼妝卻又不顯浮腫。

1.眼影當上眼線：誰說眼影只具單一用塗？除了塗於眼皮上，也可當上眼線疊搽在眼際上，只要線條畫得不太粗，便很醒神悅目。

2.掃於上眼頭、下眼尾：想效果自然，可將淡紅色放在上眼頭，不過分量別太重手，淡淡的就可以，然後輕輕暈開便很好看。也可同時掃一點點於下眼近眼尾位置，效果會相當柔美。

3.掃於上眼中：將紅色眼影放在眼窩中央，具打亮效果，看起來也更有焦點。

4.掃於下眼中：如果上眼皮脂肪較多，可將紅色暈染在下眼中就不易顯得眼腫，又感覺低調和柔弱，是近期頗流行的畫法。

5.掃於上眼尾：這是較常見的畫法，毋須重手，輕輕掃上便能發揮點綴眼眸的功效。

6.掃於下眼尾：同樣是最穩陣的畫法，將紅色眼影掃於下眼尾絕對不會令眼睛顯腫，因此好適合眼皮較多脂肪的女生。

7.注意底妝要乾淨：先用米色帶珠光眼影掃在眼皮打底，再掃上紅色眼影，可凸顯紅色眼影的乾淨度。

8.啡色眼線不易眼腫：相比起黑色眼線，啡色眼線更容易與紅色眼妝融合，更能減輕眼睛浮腫，而且能帶出深邃自然及柔和的妝感。