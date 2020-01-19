三界五行：財神駕到　迎春接福

2020庚子年，正西有九紫右弼星飛入，是流年最好風水的方位，因為除了九紫星帶來吉慶，還有兩顆大利星保駕護航。

春節期間，家居的正西位是迎春接福重點。九紫星五行屬火，這位置必須光明，掛閃光小燈串最好，閃爍燈光與擺放在此的年花互相輝映，喜氣洋洋。如家宅大門向西，張貼紅底金字門聯，鋪大紅或大紫的地氈，喜氣臨門，新年就有個好開局。如果廳的大窗或露台向西，勿錯過這個好機會，大紅燈籠高高掛，再加上七彩小閃燈串，迎接喜神從天而降。大廳的這個喜慶位，擺放陶瓷造的福祿壽三星最佳，為一家人添福、添祿、添壽。家中有成員準備結婚，可在大廳這位置擺放陶瓷和合二仙或一對鴛鴦，正西屬金，右弼屬火，流年這方位勿放水種植物，可用紅泥花盆種發財、金錢樹、巴西鐵樹、紅掌、多肉植物，但不宜種有刺植物。

西北有八白左輔星飛入，是流年財位，西北屬金，左輔屬土，土生金，流年財位更旺財。新年大家最喜歡講、最喜歡聽的祝福語就是「恭喜發財！」想自己和家人新年發財就在大廳的西北位擺放或懸掛財神，也可以擺放豬仔錢罌，因為西北是豬的本位，這就是財神歸位，但庚子是鼠年，招財貓就要避忌，貓捉老鼠也不用多講了。擺放金色的聚寶盆或龍龜或紅繩結「招財進寶」，都可以旺財。流年這個財位以大紅為幸運色，門口向西北，一定要鋪紅地氈。

方向宇