美食婷：團團圓圓食咩湯圓

湯圓是中國傳統的節日食品，即使大江南北的習俗各異，湯圓的名稱亦不盡相同，但同樣有寓意一家團圓的好意頭。提起湯圓，我美食婷自小吃慣傳統的港式湯圓，最近辦開年貨才發現湯圓的種類不少。雖然湯圓原材料以糯米粉及水為主，但無論大小、做法及配料也不太一樣。不如趁新春節慶將至，等我美食婷扮吓代表，同大家重溫一下不同地方的湯圓特色。

港式湯圓

香港人通常會在中秋、冬至、農曆新年及元宵，這些傳統節日製作湯圓，餡料是甜的，包括花生、芝麻及紅豆等。另會以老薑加片糖或紅糖煮成甜湯，除有團團圓圓的寓意外，亦有驅寒暖身的作用。

台灣圓仔

台灣湯圓比起港式的小粒，沒有餡料，當地人稱其為圓仔。一般會加入紅糖水或黑糖水中一起吃，稱之為圓仔湯。除了傳統的白色圓仔外，在節日期間亦會在製作過程中，加入紅色及綠色，增加節日氣氛。

江南湯糰

江南一帶稱湯圓為湯糰，當中又以寧波湯糰最有名。寧波湯糰是將糯米磨成水磨粉，加芝麻、豬油及白沙糖製作而成，做出來的湯糰潔白有光澤，外皮軟糯而不黏。除有甜餡外，還有菜肉餡料，也就是鹹餡湯圓的經典代表。

福州米糍

福州人稱湯圓為米糍，中間沒有餡料，而做法亦與我們常見的湯圓不同。米糍的做法是用半濕的糯米粉製成，搓成小圓粒後，放入滾水中煮熟，瀝乾水分後，沾上豆粉、黑芝麻、沙糖及花生粉來吃，跟我們常吃的糖不甩很相似。福州人會將做好的米糍先供奉祖先，然後一家人再當早餐來吃。

四川湯圓

四川人每年農曆年初一至初十五期間，都有吃湯圓的習慣，象徵一家人齊齊整整。四川湯圓亦有鹹甜之分，甜餡是紅糖、花生、核桃為主，至於鹹餡則是肉碎及芽菜等。