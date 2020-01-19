Qashqai Turbo　英製「渦」心

新Qashqai Turbo是繼GT-R R35後 ，第二款採用Turbo+DCT動力組合的日產車系。（張錦昌攝）

全新抵港的日產（Nissan）Qashqai Turbo是繼GT-R R35後，第二款日產車系採用Turbo+DCT動力組合。此外，它亦跟其他Qashqai一樣在英國設計和製造，單是這兩點，在車迷心裏面的小算盤，或多或少都會加分不少。

新 Qashqai Turbo所搭載的引擎，由前款的2.0L N.A.自然吸氣，換上全新研發1.3L細容積高效Turbo。波箱則由之前的七前速Advanced XTRONIC CVT波箱，變成全新七前速DCT雙離合器，

沒有扭力轉換器，動力傳遞更直接流暢。一方面，最大馬力和扭力分別增加16ps和7.1kgm，動力輸出更上一層樓。另一方面，牌費平了一截，但售價依然是低於$28萬，車迷又點會唔心動呢？

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四渦輪增壓

容積：1,332c.c.

最大馬力：160ps/5,500rpm

最力扭力：27.5kgm/1,800rpm

傳動：七前速雙離合器波箱（附手動+/-轉檔）

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

車身體積：4,394×1,806×1,624mm（長×闊×高）