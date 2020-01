「HUGO Loves Bowie」向搖滾變色龍致敬

不經不覺 David Bowie離開了我們4年,但這位殿堂級搖滾巨星無論在音樂及時裝文化都為世代留下了永不磨滅的影響。HUGO特別推出 「HUGO Loves Bowie」 限量系列,向這位巨星及其獨一無二的風格致敬。系列結合日常服裝與個性配飾,包括飾有David Bowie著名唱片封面照的衞衣、Tee,以及HUGO紅、白和黑色的標語設計棒球帽。

David Bowie 1977至1979年推出以德國首都為靈感的「柏林三部曲」(Berlin Trilogy)三張專輯 ──《Low》、《Heroes》及《Lodger》,皆貫徹品牌全新系列的設計。其中一件衞衣便用上由日籍攝影師鋤田正義(Masayoshi Sukita)為David Bowie掌鏡的1977年《Heroes》唱片封面照片。另外,系列配飾及Tee印上當時唱片宣傳所用的標語「Tomorrow belongs to those who can hear it coming」,展現品牌與流行文化有着密不可分的關係。