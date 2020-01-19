Hyundai智能鎖　歲晚保平安

大門是家居的第一道防線，一個好的智能門鎖在歲晚尤其重要。（莫文俊攝）

臨近歲晚，大賊又發窮惡，他們大多捨難取易，若家中大門防盜措施強一點，外遊度歲自然更加放心。近年市面出現了形形色色的智能門鎖，究竟選購時應注意甚麼，又如何加強防盜能力呢﹖今次就搵來Good Century產品經理兼智能門鎖專家Wilson Chang替大家解答！

貼士一：

鎖體是門鎖的組成部分之一，部分廠商為了降低成本，只選用單斜舌鎖體，這樣就算防盜再好也不安全，鎖容易被撬開。正因如此，鎖體一定要選用多舌設計，例如最近推出的Hyundai HY-SL114便用上歐式雙方舌電子機動鎖體，安全級別更高，同時壓鑄鋁鎖體耐磨不生銹，會較鐵皮、普通合金的鎖體更為耐用。

貼士二：

智能門鎖以密碼開鎖，除要定期更換密碼外，最好入密碼時有防窺設計，即在原本的密碼前後隨意加入數字，可使安全程度大大提升。

貼士三：

密碼或指紋都有被複製機會，想更安全建議選購提供雙重認證(Dual Authentiation)的款式，加強防護。HY-SL114便有以上賣點，讓用戶以指紋、數字密碼組合及RFID卡作雙重解鎖，當中RFID技術更對應50張卡，包括港人常用的八達通。

貼士四：

部分智能鎖內置藍牙4.2無線配對功能，可配合手機應用程式使用，用戶不在家時也可監察門鎖的進出記錄，有陌生人進入立即通知。HY-SL114除有以上功能，專用Keywe程式還提供加減指紋及密碼、低電量提醒等功能，更可為訪客於特定時間內設定一組一次性密碼，就算係街有人來拜年時也可為其開門，不怕摸門釘！

貼士五：

智能門鎖不要用水劑清潔，應以乾毛巾擦拭，另要定期檢查電池， 避免電池過期流電池水。另外，智能門鎖有可連接後備電源的為佳，以HY-SL114為例，便設有microUSB插口，在門鎖無電時透過「尿袋」充電。

貼士六：

曾經有報道指小偷可通過大門的貓眼開鎖，即利用特製的工具穿過貓眼下壓把手然後開門。所以智能鎖最好有「防貓眼設計」，例如要先按下防貓眼按鍵，之後再壓把手才能打開，令以上非法開鎖方式失效。這設計也減低小朋友或寵物誤開大門的可能性。