是日大寒　溫水泡腳好養生

足浴有調陰陽、益氣血、補肝腎等作用，亦可促進全身的血液循環，消除疲勞、紓緩緊張和改善失眠。（資料圖片）

今天是大寒，是廿四節氣中的最後一個，養生之道在於保暖防寒，其中一招是以溫水泡腳。根據中醫學角度，腳是人體的「第二個心臟」，泡腳可改善局部血液循環，打通穴位經絡，增強人體器官機能。此外，泡腳對神經和毛細血管有良好的刺激，從而產生安神效果。

【泡腳6大須知】

泡腳好處多，但操作過程有不少地方要注意，例如材料有否引起皮膚過敏、腳上是否有皮炎或傷口、泡腳水的溫度是否適中等。

1.水溫要適中

泡腳水應放涼至攝氏45至50度左右，事前可先以手掌在水面感受水溫，以防燙傷皮膚，只要水溫適中，就可以把雙腳浸入水中。

2.周邊勿太冷

避免在寒冷和大風的環境下泡腳，因下熱上寒會擾亂體內的氣機運行。

3.水深過腳眼

泡腳桶夠深的話，應浸過小腿和膝蓋，否則，浸過腳眼也可以，浸泡期間可以在水中輕踏，令水溫均勻，亦可在膝頭至泡腳桶之間蓋上一張大毛巾，保暖之餘，亦有助加強功效。

4.時間要合適

泡腳時間方面，適宜在晚飯後2小時或睡前1小時進行，不但能安神助眠，還可改善睡覺時手腳冰冷問題。切勿在飯前或飯後1小時內泡足，因足部血管擴張、血容量增加，可影響胃腸消化功能。

5.有傷要避免

足部有外傷、水泡、疥瘡、發炎、化膿、潰瘍、水腫，或靜脈曲張情況嚴重的患者，不宜進行。

6.孕婦不適宜

中藥浴足或會刺激婦女的性腺反射區，孕婦或正值月事的婦女不宜進行。此外，腎衰竭、心力衰竭、心肌梗死、肝壞死等病危人士不宜浴足，以免令病情複雜化。