大囍慶迎新春賀年禮盒

【特約報道】大囍慶富蠔撈麵 撈起撈起 風生水起「撈起」除了在新春佳節取一個好意頭 外 ，更是團年飯聚的必備環節，盡情把食材撈起， 展望新一年風生水起 。富蠔撈麵的鮑魚粗麵以特選鮑魚、元貝打碎混入麵粉一起製成麵餅，香味濃郁。特製粗麵令麵條更爽口彈牙，配以質感細滑的金裝醇蠔油 一同 「撈起」 ，即時享受鮮香濃郁的蠔油撈粗。大囍慶麵食系列均於香港製造，不加防腐劑、味精及鹼水，送禮或自奉都可以食得安心。

懷舊濃情蝦子麵 代代相傳的味道大囍慶懷舊濃情蝦子麵選用優質蝦籽，炒香後煮成濃湯， 渾進麵粉中一起製成，香味濃郁。麵餅以傳統手法包製，保留香港傳統食品手藝。懷舊濃情蝦子麵 所含的 蝦籽粒份量升級， 一口 吃得出的鮮香濃郁味道，令人一試難忘。

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