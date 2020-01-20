超卓汽車頒獎：最佳高性能豪華跑車─The New Porsche 911 Models

保時捷（Porsche）全新第八代911保留一貫肌肉感造型，跑車的車身以鋁合金材質製成，配上精良底盤、智能控操系統、嶄新行車輔助系統、10.9吋特大觸控屏幕及進一步提升極致性能，令這台後置引擎跑車以全新姿態與數碼新世代完美接合。

450hp強勁馬力

新一代911不單止車頭加闊了45mm，同時輪拱亦有所加闊，前後軸輪圈分別達20及21吋，配合橫跨整個車尾的燈組及更寬闊的可調式升降尾翼，盡顯跑格一面。輸港版備有Carrera S及Carrera 4S，均搭載3.0L水平對向六汽缸渦輪增壓引擎，以及新研發的八前速雙離合器波箱，馬力輸出提升至450hp，比上代增加30hp；而後者配備Sport Chrono Package及四輪驅動後，0~100km/h加速只需3.4秒。廠方還首度為新車加入全球首創的「Wet」模式及夜視輔助系統兩項選裝配備，分別加強對濕滑路面和夜間行車的安全性。