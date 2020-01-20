東沖有料到：蔻立與翟度翟的改名緣由

年輕時從不同的媒體認識到寇鴻萍小姐，我跟她的女兒唐貝詩Lydia亦於即將上演的賀歲片《大盜演》中結片緣，但卻從未有機會親身跟伯母打個招呼。直到最近參加了香港某保險公司的活動，終有幸可跟寇小姐合照留念，並跟她說了一個袐密——若你經常到泰國旅遊，應該會知道布吉島附近有個名為蔻立（Khao Lak）的地方，話說廿多年前有香港旅行社想推介該地給旅客，問我改甚麼名字好，結果其中文譯名便是由小弟想出來的，Khan Lak 直接的譯音就是蔻立，當中的「寇」字，便是源自寇鴻萍小姐的「寇」。她知道後也大感Amazing，估不到自己的姓氏竟成了泰國一處景點的名字。

同樣情況還有Chatuchak Weekend Market。該市集基本上沒有正式官方中文譯名，小弟多年前寫旅遊書，已將之譯為翟度翟，背後其實是讀中學夜校時有位很要好的朋友姓翟，為了紀念他才用上「翟」。一眾媒體及網民多年來採用蔻立及翟度翟兩個名字，雖然沒有多少人知道背後的來源，但對自已來說還是有特別的意思，希望這些名字可一直沿用下去吧。

胡慧沖