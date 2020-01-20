麥玲玲鼠年生肖運程：肖猴篇

【祿勛利事業 生財靠動】

無沖無合，運勢較穩定，加上肖猴、肖鼠與肖龍屬「三合生肖」，代表能互補長短，遇有疑難不妨找肖龍的朋友幫忙。吉星方面，有「祿勛」進駐，事業將有進步，亦可借來對宮肖虎的「驛馬」助運，不妨多出門走動，以「動中生財」的方式帶動運勢。凶星方面，有代表是非口舌的「指背」，亦要提防「飛廉」及「大煞」的夾擊，凡事要注意安全。

【事業運】

有代表朝廷俸祿的「祿勛」，事業發展有進步之勢，從事文職或於大機構工作者將更為有利。若上司、老闆是女性或銷售對象以女性顧客為主，則要提防「白虎」的負面影響，盡量以柔制剛化解紛爭。另有一顆不利人際關係的凶星「指背」，代表有機會被閒言閒語所中傷。從商者要謹慎控制成本，亦可考慮拓展海外市場。

【愛情運】

不是大桃花年，即使能遇上合眼緣對象，亦應由朋友關係開始，慢慢溝通再作發展。若單身已久，不妨多留意在工作場合出現的人，亦可考慮往外走動，或有意外收穫。由於有「白虎」凶星，男士遇上的女性多是脾氣剛烈，若鍾情小鳥依人者，或許要失望。已婚者因工作忙碌，有機會冷落另一半，建議多花時間溝通。

【開運錦囊】

★是非較多，宜佩戴粉晶飾物，以改善人緣。

★小心遇上無理取鬧的女性，並要提防受動物所傷。

★注意道路安全，駕駛者可利用「太歲車掛飾物」保平安。