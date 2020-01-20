伊達卷　好意頭應節點心

伊達卷外形跟玉子燒相似，但味道和口感卻完全不同，伊達卷通常凍食而且偏甜，有說是從玉子燒演變而來的高級版本。（互聯網）

之前介紹過日本人會食年越蕎麥麵迎接新年，到了元旦則會享用御節料理，而伊達卷就是御節料理其中一款點心，寓意金玉滿堂及學業有成，再加上味道偏甜，所以又有甜蜜幸福的象徵。至於何以叫作伊達卷，據說是因為江戶時代仙台藩首位藩主伊達政宗對此道小食情有獨鍾，所以就以他的名字命名。

原來今時今日只賣幾蚊一隻的雞蛋在江戶時代非常值錢，只有貴族和武士階級有資格品嘗，直至明治時期才演變成庶民美食。當時的人煮雞蛋時習慣加入大量沙糖，這亦解釋了伊達卷為何會甜得像蛋糕。伊達卷要做得好食並不容易，不妨看看IG@mmm_diet_160的示範。

材料：

雞蛋 5隻

忌廉芝士、魚餅 各100克

羅漢果汁 3湯匙

味醂 2茶匙

白出汁 1茶匙

做法：

1. 用攪拌機拂勻雞蛋。

2. 加魚餅攪拌。

3. 然後放忌廉芝士、羅漢果汁、味醂及白出汁拌勻。

4. 在焗盤上鋪牛油紙，倒入蛋汁。

5. 放入攝氏180度焗爐30分鐘。

6. 用竹蓆捲起，雪凍後切件。