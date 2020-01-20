香薰×下午茶　感受巴黎氣息

在巴黎露天Cafe邊歎茶同甜點，一邊感受巴黎悠閒氣息係幾咁輕鬆自在同令人嚮往。而家在香港亦同樣有巴黎氣息的下午茶，深受潮人同品味之士熱捧的香薰品牌diptyque，為慶祝最新系列Eau Capitale（巴黎之水淡香精）及Paris en Fleur（巴黎之花香薰蠟燭）推出，跟香港洲際酒店合作推出聯乘下午茶。此系列是品牌讚頌其發源地巴黎之作，所以下午茶亦注入巴黎特色，如採用巴黎風乾火腿及孔泰芝士黑松露撻、鵝肝及Macaroon，並特別選用法國百年茶坊Mariage Frères茶作配搭。有別其他品牌聯乘下午茶，將品牌標誌或設計加入甜點中，此下午茶跟含蓄地倩以Paris字樣或巴黎鐵塔圖案，以貫徹品牌低調作風。每位享用下午茶的客人均可獲得diptyque淡香水或淡香精2ml體驗裝兩枚（隨機送出）及禮遇卡一張，並享有購物優惠。

Eau Capitale是diptyque Chypre柑苔系列的第一款淡香精，是diptyque首款以巴黎為靈感的香薰，香薰混合了玫瑰、佛手柑、廣藿香和粉紅胡椒籽，帶出巴黎多元文化色彩。同系列的Paris en Fleur靈感來自巴黎的Bagatelle公園，此公園內種滿玫瑰花，是當地情侶的拍拖勝地。香薰蠟燭香氣如萬千玫瑰花瓣漸次開放，廣藿香也慢慢浮出水面，充滿巴黎浪漫氣息。