三界五行：人的因素　非比尋常

「九宮飛星」所講的中宮，就是中間位置，可以是全世界的中間位置，可以是某個洲的中間位置（例如中歐、中非），可以是某地區的中間位置（例如中東、中區），也可以是一間公司、一個住宅的中間位置。

2020庚子年，七赤破軍星飛入中宮，中宮就是變動位。七赤破軍是中性星，吉凶變動不定，既可以破舊立新，有利變革、推動、實行，也可以只破不立，而且破壞力很強，因此，破軍星在流年是好是壞，要看破軍星所處位置，這是天時與地利的結合，也要看當事人如何應對，如何趨吉避凶，這就是人和，人雖然不能勝天，但可以順應天時，發揮地利，做到最好，這就是風水堪輿經歷幾千年仍有存在價值的原因。破軍屬金，中宮屬土，土生金，金星入土宮，有利變革，變好的機會較大。家居、寫字樓的中間位置要保持整齊。桌面中間不宜用水養植物，可用陶瓷盆種有金色或白色斑紋的綠蘿。廳和房天花板中間的吊燈，用暖黃燈泡最合適。

九個方位的流年風水要領說過了。在歲晚大掃除時，還要特別留意以下方位：東北方—在己亥豬年，這個是病符位，庚子鼠年，這個是桃花位，必須認真清理，不留任何雜物，如果在2019年內，家中有成員患過重病或甚至去世，東北這個方位更需用黃皮葉、碌柚葉、艾葉煲水，徹底洗抹乾淨，而且這抹布必須棄置。（西南方是另一個要特別留意方位，明天續講。）

方向宇