順Phone快遞︰億萬像素鏡頭？Galaxy S20全規格曝光！

Samsung新一代Galaxy S手機已落實於美國時間2月11日發表，距今不足1個月，相關消息可信性愈來愈高。日前網上便流出其詳細規格，新機將易名為Galaxy S20系列，而不是一傳流傳的S11，並會提供S20、S20+及S20 Ultra 3個版本。

3部機屏幕分別有6.2吋、6.7吋及6.9吋，同用上Infinity-O打窿芒設計，並支援3,200×1,400解像度及120Hz更新率，數字上比不少電競手機還要強。處理器全數用Samsung Exynos 990，港版也有機會改用Qualcomm Snapdragon 865，兩者皆對應5G網絡。鏡頭方面，S20及S20+均配備12MP廣角、64MP遠攝、12MP超廣角及10MP自拍鏡頭，睇落唔算勁 ; 亮點反而在S20 Ultra身上，將配備1億萬像素廣角、48MP萬10倍光學遠攝、12MP超廣角及40MP自拍鏡頭，屬Samsung首部億萬像素鏡頭手機，叫人期待！

當然以上仍屬傳聞，東網屆時將越洋直擊真機發布，想知進一步消息就要留意我們報道。