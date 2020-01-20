今晚食乜：大寒啱食又應節　脆米臘味蠔豉崧

肉崧香口惹味一向很受歡迎，但除了用來炒四季豆之外，其實配搭蠔豉、膶腸、臘腸、馬蹄、蓮藕等更加惹味香口，加脆米後用芝麻葉包裹品嘗，帶來煥然一新的滋味。（盧展程攝）

冬日要養腎防寒，而大寒一般是指一年之中最酷寒的一天，雖然今日天氣並不寒冷，但注重補身也是百利而無一害。蓮藕本性寒涼，但煮熟後卻會由寒轉溫，並有健脾益胃、補氣養血等功效，以此入饌特別有益。至於芝麻葉則蘊含豐富維他命、蛋白質及食用纖維，同樣能夠調理腸胃，強身健體，亦可以改善皮膚乾燥等問題。除了用時令養生食材入饌，這味脆米臘味蠔豉崧更是不錯的新春菜式呢！

材料：

蠔豉 5隻

臘腸、膶腸 各1條

米 20克

冬筍、馬蹄、蓮藕、中芹、芫荽、蒜蓉、薑米 各適量

芝麻葉 8片

調味料：

蠔油、沙糖、老抽、生抽、雞粉 各適量

做法：

1. 將白米蒸熟，吹乾後炸至金黃色備用。

2. 蒸腍蠔豉、臘腸及膶腸，與冬筍、馬蹄、蓮藕、中芹全部切粒。

3. 蓮藕、冬筍、馬蹄及中芹出水後隔起，炒至乾身備用。

4. 炒香蒜蓉、薑米及芫荽，加臘腸、膶腸及蠔豉。

5. 放調味料，將所有材料一起炒勻。