【特約報道】冬天寒冷，寒為陰邪通於腎，意思是寒邪最易傷腎。腎為水臟，最怕寒邪，所以寒冬養生首重「溫腎陽」。寒邪主收引凝滯，一旦損傷了腎陽，則血液運行不暢、閉阻經絡，氣不通則痛，血不通則腫，繼而浮腫疲倦、易感風寒、腰膝痠軟及關節腫脹。腎陽氣虛又傷及腎陰，腎陰虛，腎水不足以制火，水虧火旺，則擾亂心神、陰陽失衡，繼而失眠、咽乾口燥。有些人「飲水都會肥」，可能屬於中醫學上的「脾腎兩虛」體質，腎氣不足，膀胱氣化無權，尿液不足而致痰濕積聚，導致「肥腫」。

中醫有五色理論，黑色食物能夠益腎強腎，有固腎益精、養血強身的功效。所以我經常飲用有機黑豆茶、服用黑芝麻粉、何首烏湯，也會吃黑棗作為補腎小食。近年我旅居韓國，冬天韓國凍入心，首爾的體感溫度可達零下15℃！所以我一定從香港帶來AK安康圓棗補茶、壯健補黑粉，桂圓和紅棗有溫氣補腎、養心安神功效；壯健補黑粉由多種補腎黑色食材如黑豆、黑糯米、黑棗等製成，即沖即飲，暖身又溫腎陽。在養生補腎方面，中醫多建議配合穴位按摩，例如輕揉湧泉穴（腳板人字縫的的凹陷處），是腎經的主穴，此舉能引火下行，引氣血歸於腎，暢通了腎經的源頭，腎氣就源源不斷、正氣更強。下午5時至7時是腎經當令的時間，每日按摩湧泉穴五分鐘，堅持下來能有養腎作用。

「腎藏精」、「腎為先天之本」，腎補好了，五臟都可受益。無論養生、減肥都事半功倍。

圓棗補茶：桂圓紅棗，溫氣補腎、養心安神，任何體質人士也適合。

壯健補黑粉：由多種黑色食材包括何首烏及黑豆等製成，固腎益精、烏髮美肌，內外養腎藏精。

Profile

Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。