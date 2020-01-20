生活夜校：莊子被屈事件簿　「相濡以沫」唔係咁解呀！

最近有人因政治理由要跟親戚斷絕關係，在公開信中更用上「相濡以沫，不如相忘於江湖。」實在用得貼切！一般人印象中，「相濡以沫」都是稱讚夫妻感情多年不變的讚美句語，但其實莊子的原意並非如此！而且多年來，不少出由莊子的成語，都有曲解的成份，甚至與原意相反，莊子多年來被屈，認真無辜！

相濡以沫

今天我們都會用這個成語來形容夫妻即使面對困境，依然互相扶持，但莊子原意並非如此呀！這句成語出自《莊子·大宗師》：「泉涸，魚相與處於陸，相呴以濕，相濡以沫，不如相忘於江湖。」這句話的意思是：泉水已經干涸，魚兒被困在地上，牠們只可以向對方臉上吐氣來互相濕潤，與其靠互相吐水來維持生存，不如暢游在江海中，互相忘記對方。莊子的意思是，「相濡以沫」這種相愛行動固然感人，但只是在泥濘中的苟延殘喘而已，回到屬於自己的大江大湖中遨遊，才是真正的自在解脫。

沉魚落雁

我們如今用「沉魚落雁」來形容那些靚爆鏡的女子，但其實莊子原意並非這樣！這句話出自《莊子·齊物論》：「毛嬙麗姬，人之所美也，魚見之深入，鳥見之高飛，糜鹿見之決驟。四者孰知天下之正色哉？」意思是：人們都認為毛嬙、麗姬是絕色美女，但是魚看到她們，仍舊會繼續游動；鳥看到她們，依舊會繼續飛翔；麋鹿看到她們，依舊會繼續奔跑。對於人、魚、鳥、麋鹿這些動物來講，怎樣才算是真正的美貌呢？

莊子是指，那些被世人稱讚的絕色美人，在動物的眼中根本算不甚麼，因為牠們眼中的美，和我們完全不同，人類的標準並不等如世間萬事萬物的標準。

呆若木雞

今天話人「呆若木雞」，當然是貶意，但莊子的原意卻是相反，這句成語出自《莊子·達生》的一個故事：「紀渻子為王養鬥雞。十日而問：雞已乎？』曰：『未也。方虛驕而恃氣。』十日又問，曰：『未也。猶應響景。』十日又問，曰：『未也。猶疾視而盛氣。』十日又問，曰：『幾矣。雞雖有鳴者，已無變矣，望之似木雞矣，其德全矣，異雞無敢應者，反走矣。』」

這個故事的意思是，雞經過幾個階段的訓練，終於達到了「木雞」這一最高境界。木雞並非呆傻，而是因為牠學會內斂，才看上去像隻木頭雞。莊子借用這則寓言表達，真正聰明的人從不張揚，給人一種愚笨的感覺，實則是大巧若拙。

朝三暮四

大部分人理解的「朝三暮四」，是指有些人對伴侶不忠誠，經常更換伴侶。但請看看《莊子·齊物論》，原文是「狙公賦芧，曰：『朝三而暮四。』眾狙皆怒。曰：『然則朝四而暮三。』眾狙皆悅。」顯然，朝三暮四的含義被人完完全全曲解了。

其實莊子所說的「朝三暮四」，是指世間一切矛盾都是相對的，沒有根本的差別和對立。