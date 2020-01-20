鼠年更上一層樓　登杜拜哈利法塔

望望日曆，即將迎接庚子年的來臨，想追求步步高陞的朋友，不妨到高聳入雲的景點去振奮人心，而總高度達828米、被列為世界最高的杜拜哈利法塔（Burj Khalifa）可謂最啱不過！

於2010年啟用的哈利法塔，樓高逾160層，除了是全球最高建築物，同時亦包攬全球最高獨立結構建築、全球最高佔用樓層及全球最高戶外觀景台等世界紀錄。參觀門票有兩種，分別是登上148樓、125樓及124樓的At the Top Burj Khalifa SKY（下簡稱SKY），跟只能到訪125樓及124樓的At the Top Burj Khalifa。選購了前者，我們先安排於專用休息室等候，入場時間到了便有身穿傳統白袍的導賞員迎接，先乘搭秒速最高達10米的電梯到達124樓，再轉乘SKY專用電梯到148樓的觀景台，便可到555米高的落地玻璃貴賓室，一邊鳥瞰杜拜市中心全景，一邊免費享用阿拉伯咖啡及中東茶點，或者走到戶外，在全球最高的戶外觀景台盡情打卡，你會驚訝塔旁周邊的商業大廈林立，向外望則是一片沙漠，確係相當獨特的景色！

跟148樓相比，125樓及124樓的觀景台面積雖然較大，但參觀人數眾多，與此同時附設不少高科技設施，例如兼備導賞功能的大倍數望遠鏡、VR遊戲Mission 828及投射影片Dubai—A Falcon's Eye View等，讓參觀人士從多角度認識哈利法塔及其建築結構的創新成果。據知大樓內每30層左右，就會有兩層樓高的機電層，若不幸遇上火災或保安威脅，大樓內57部升降機之中，部分可更改成人手操作，協助疏散。而為了確保大樓能夠承受沙漠氣候的強風，施工期間更先後進行了40次各式各樣的風洞測試（Wind Tunnel Test）！

Burj Khalifa

地址：1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, Downtown Dubai, Dubai

開放時間：觀景台9:30am~10:00pm

門票：At the Top Burj Khalifa SKY由AED378（約HK$794）起，At the Top Burj Khalifa由AED149（約HK$313）起

網址：www.burjkhalifa.ae

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