大埔林村一日遊　具時令的行程路線

再過幾天就要踏入新一年了，很多人都會選擇買幾盆新鮮的花去裝飾一下家居，為屋企帶來生命和活力的感覺。行花市當然是很多人會選擇的一個購買方法，但是人頭湧湧的想慢慢揀都難，想多一點選擇，早點去可能會被「抬價」，最後才去又怕選不到好的。那為甚麼不從源頭「下手」，搶先一步去慢慢看、慢慢選呢。

大埔林村最出名的當然是許願樹，但是林村其實是很大的，某些居民會有自己的農場，趁農曆新年前會種植各種年花，你可以到他們的農場選購，他們也會拿一些去空地擺賣，在這裏買花相信是最「新鮮」的了。

林村真的是非常的大，第一次去真的是有一點點迷惘，當然你可以選擇慢慢的走一下這裏，感受一下大自然。但小記這次去的時候，摸索了一條比較簡單的路線，讓你們參考。到達港鐵大埔墟站，可以在附近乘坐九巴64K或小巴25K，乘坐前者的話，可以在「放馬莆」站落車，乘坐25K則可以在「林村許願樹」站落。這兩輛車在大埔有很多的站點，你們也可以選擇最方便自己的站上車。

來到林村，怎麼可以不看一下許願樹呢！所以第一站就來到這裏。穿過「林村」的牌坊就可以看到許願樹了，小記就是因為最後一站才來這裏所以關門了，有點可惜。如果想去許願的也不用提前準備甚麼，畢竟這種做生意的機會嘛，自然是有人會售賣的。附近還有豆腐花店，有興趣可以去嘗一嘗。

許完願往後走10至20分鐘，也可以選擇坐剛剛的兩種公共交通工具到「新村」站，那裏有一間「Forest Cafe」，環境清優，裝修也比較精緻，旁邊的大樹上有一隻小松鼠，十分的可愛。坐下來吃點東西和朋友聊聊天是一個很不錯的選擇，但蚊子有點多，最好是預防一下比較好。路邊大樹有指示牌不難找，但注意周一是休息日喔。

休息完畢就來到了今天的重頭戲了，走到剛剛進來的路邊，繼續往後走5~10分鐘就可以看到有人拿花出來擺賣了。小記去的比較早，開的花不多，只有四、五種選擇。對面是一片的年桔，非常壯觀。順著那隻小路走會到達根記農場，裏面有一大片的桃花林，可惜還沒有盛開，他們還有種植很多綠色的植物，對生長在城市裏的孩子來說，也算是「開眼界」了。這邊都是以種植桃花，桔、菊花為主。至於其他的農場就等你們來發掘啦。

林村一日遊到這裏結束，農場的出口處就可以看到回程車的站點啦。順帶一提，「和你宵」活動也在附近的大埔忘憂農莊舉行，日期是1月22日至1月24日，這幾天打算來的朋友又可以多一站啦。