【深夜字聊】閨密男友成日𢱑下面

除非係因為有病或特殊嘅原因，否則經常周身搲真係幾有礙觀瞻嘅，好似呢位女網民咁就因此嬲到喺網上勁數，究竟乜嘢事呢？女網民指：「閨密旱咗十三年後，終於識咗個男友。佢個男友大佢兩歲，即係四十出頭左右，個樣正常嘅寫字樓人斯斯文文咁，但前晚我哋三個人食飯時，我就發覺佢有啲唔對路，因為佢成日望住我時，隻手就喺枱底下面搲搲搲。我自問樣同身材雖冇閨密咁正，但都唔算差，只係我有老公同仔女，佢咁做算乜嘢意思？但我閨密卻又好似唔係咁覺咁。趁住閨密去咗洗手間，我諗咗好一陣，終於鼓起勇氣暗示佢：『做男人要專一，你知唔知呀？』佢愕然咗一吓，跟住邊笑邊點頭，嗰刻我好懷疑佢係個變態。返到屋企打電話畀閨密，問佢男友係咪有皮炎之類，佢不但話冇，仲話唔覺男友有咁嘅行為，又叫我唔好怪佢⋯⋯愛情真係令人盲目呀。」

網友神回應：

熱KEI：其實係咪唔關愛情事，而係同錢財有關呢？你知啦，你講到你閨密樣比你靚啲，身材又比你好啲，咁嘅質素其實仲有好啲嘅選咗啦。

逗咪：旱咗十幾年嘅女人係咁㗎喇，只係到咗呢個年齡嘅女人，雖然沉得快，但醒得亦好快，你作為閨密提點佢多幾次，佢就知道呢個男人有問題。

Ebi：佢想搲乜唔識得入廁所搲咩？話晒都食緊飯，點解要做出咁失禮嘅行為呢？呢個男人好極有限囉。

細L：你哋班女人可唔可以冷靜啲呢？可能個男人真係有病先至咁呢。不過話時話，如果我真係身體有痕癢問題，我係唔會出席呢種活動嘅⋯⋯