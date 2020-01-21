香港估估吓：揀個古色古香公園行大運！

今天是年廿七，相當大家都忙於準備迎接庚子鼠年，建議大家農曆新年期間，和家人一起出遊古色古香的公園，既行大運又締造美好的回憶。〈設計圖片〉

怎能不感慨時間飛逝？今年農曆新年來得較早，此時此刻，相信大家都忙着準備過鼠年；農曆新年期間，跟親友團拜見面，誠然是歡樂事，建議一家人還可以到古色古香的公園出行一番，既是行大運，亦能一家人打卡，為他日共同製造美好的回憶。咁去邊好呀？荔枝角公園啦！

本是美孚填海區的荔枝角公園，整個公園分開三期建造，故總面積達17.65公頃。由於荔枝又名嶺南名果，故興建公園時就決定於其中建築一個具傳統嶺南風貌為主題的中式園區，內設清幽雅致的水池、溪流、小丘和古色古香的亭台樓閣，滿園詩情畫意，人走在其中都斯文起來，園區並以10個景區來劃分：有鳳來儀、群星邀月、橋廊畫舫、月起薰來、觀雲逐月、奕亭殘局、溪流影月、北門茵綠、健康去屣及泰然自若，景色優美到不少古裝劇都來這個園區取外景，包括宮鬥劇《宮心計》，可見靚景有保證！

值得留意是，園內的對聯是以明、清、民國至今的文人作品為主，比如梁啟超、康有為、李文田和陳璞等，趁着新春和家人來這裏吸靈氣，一洗靈魂的疲憊和負能量，以祥和的心靈在鼠年重新開始，恭喜恭喜！

地址：九龍荔枝角荔灣道1號

交通：

港鐵 港鐵美孚站

公共巴士總站: 2A、2X、6C、6D、38A、46X、86、98C、98S、 102、102P、886、N122、N260、N269、N237