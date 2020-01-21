麥玲玲鼠年生肖運程：肖雞篇

【桃花運大旺 喜遇貴人】

庚子年是「破太歲」年份，「破」有破壞、破敗之意，但整體運勢不算差，只是較多波折，最好調整心態，要有「多勞少得」、「先難後易」的心理準備。吉星方面，有「天喜」、「咸池」、「福星」、「天德」與「八座」駕臨，代表喜事重重，逢凶化吉，事業、財運會有進步。凶星方面，要提防代表是非的「捲舌」與代表破相開刀的「羊刃」，小心為上。

【事業運】

穩步上場，可得貴人助力，工作表現會受老闆及上司賞識。惟踏入「破太歲」年份，又有「捲舌」入主，人際關係有得有失，尤其是跟同事相處時務必謹慎，從事文職或後勤工作者會面對較大壓力。受惠於桃花暢旺，從事保險、地產或前線銷售工作，可望有理想發展，但處事忌鋒芒太露。從商者能得到原有客戶支持，生意尚算穩定，要多做危機管理。

【愛情運】

桃花遍地之年。「天喜」代表喜事重重，鼠年是結婚、添丁的好時機，惟籌備婚事時要互相忍讓。單身者可透過長輩介紹而認識合眼緣對象，不妨積極把握。已婚者則有桃花再臨之意，謹記檢點言行，不宜對異性過分熱情，以免因一時意亂情迷而引發三角關係。另外，「破太歲」年份，要謹記「人言可畏」，若戀情剛萌芽，宜盡量低調。

【開運錦囊】

★人際關係表現兩極，平日宜謹言慎行。

★家中宜擺放銅製或白玉葫蘆，化解不利煞氣。

★是非口舌較多，宜貼身佩戴龍形飾物保平安。