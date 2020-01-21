新年新氣象　「髮」放紅色魅力

全新的Kerastase沙田專門店以簡約法式風格設計，配以金色線條，簡約中滲少許奢華味道。活動當天更增加了不少紅色布置，完全呼應全新紅色包裝的王牌極致全效修護精華。（互聯網）

紅色是新年的顏色，更代表着浪漫和喜慶。紅色代表性如此廣泛，難怪會大受歡迎，就連法國專業護髮品牌Kerastase都以它為王牌極致全效修護精華的主色，更特別為慶祝其誕生，特別在沙田專門店舉辦了一場大紅發布會，並邀請一眾網絡紅人及傳媒到場，一同分享這份喜悅。

活動當天，品牌以充滿活力的紅及金、銀色調布置店舖，藉此呼應同樣搶眼的假日限量版極致全效修護精華的紅噹噹包裝。品牌又邀請西洋書法家蒞臨，為到場嘉賓在全新修護精華上寫上名字，打造專屬產品；並於店內設置了一面紅色假日限量版極致全效修護精華打卡牆，讓一眾傳媒和美妝界朋友拍照留念。加上店內設有頭皮分析儀，大家一場來到，不但可以即時檢測頭皮和頭髮健康狀況，更可制定個人化護理方案及選配合適產品，滿足急切的護髮需要求。

不可不提的今次新登場的主角－換上紅色全新包裝的王牌極致全效修護精華。原來這款全新精華是為了慶祝極致全效修護系列誕生10周年而特別推出，除了採用珍貴、散發含蓄芬芳氣味的山茶花籽油製造，更添加了油酸（奧米加9）和亞麻油酸成分，難怪有效滋潤及撫平毛燥髮絲，令秀髮豐盈柔軟，即時為髮絲增添亮澤啦！