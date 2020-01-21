三界五行：逢凶化吉　吉者更吉

即將過去的2019己亥年，西南位是災煞位，在2020庚子年就變為文昌位，歲晚大掃除，這個方位也要認真清理，道理與昨日所講的東北位一樣，東北位是由病符位變桃花位，舊年病痛的衰氣未除，一定影響新年桃花旺氣。而西南由災煞位變文昌位，如果煞氣未完全消除，又怎樣可以靜下心來，努力學習、好好思考呢？所以，也要在徹底清理之後，用黃皮葉、碌柚葉、艾葉煲水，仔細抹洗乾淨。

如果家宅大門向正南而大窗向正北，或大門向正北而大窗向正南，或者大廳有南北窗對流，這都要留意，因為庚子鼠年，正南是病符位兼坐三煞，正北屬是非位兼向三煞，病痛加是非，一加一的害處大於二，除了按照日前本欄所講的化煞布置之外，盡量保持這兩個方位的空氣對流，不讓兩者的衰氣困在家中，尤其是向南的窗，冬暖夏涼，長開無妨，空氣本身有淨化和殺菌作用。

2020庚子年，家宅坐西北向東南，或坐東南向西北，都是運氣較好的，因為西北是財富位，東南是宮祿位，兩者呼應，名利雙收，對事業和財運都大有裨益。家宅坐東北向西南，或坐西南向東北，也是運氣很好的，因為東北是桃花位，帶來人緣、善緣、姻緣，西南是文昌位，令學業、事業順利，而且得到有學識的長輩、導師、貴人提攜。家宅的大門與大窗，或大廳的兩個窗處於這兩個方位，努力奮鬥，勿失良機。

方向宇