UCAS放榜冇Offer？三大Plan B解決方案

香港許多IB學生都會報讀英國的大學，由於近來UCAS相繼放榜，有些還沒有拿到Offer的同學非常緊張，不知怎辦，今回筆者將會為大家解答所有有關UCAS收生的問題。

【一月還沒收到Offer正常嗎？】

如果同學報讀的是劍橋、牛津，大學的Offer應該已經塵埃落定了，因為今年筆者的教育中心HKExcel都有5名學生拿到劍橋、牛津的條件取錄，在這裏率先恭喜各位準牛津、劍橋生先。不過筆者知道有些同學並沒有報讀這兩間大學，但是又眼見其他同學拿了倫敦大學，KCL等大學的條件取錄，自己一個都還沒有，如果同學你是這個情況，你可以放心，不用太緊張。例如上年我們有學生在2月21號才拿到UCL Politics的取錄，2月6號才拿到Warwick大學的取錄，甚至有學生在3月頭才收到其他大學的Offer，現在才一月尾，同學不用擔心。因為UCAS的系統在3月31號之前是需要同學確認Offer的，然而大學就算不取錄同學，都會電郵知會。所以如果同學直至3月31號，一間大學的Offer都沒有的話，就要準備Plan B了。

【UCAS零Offer下的3個Plan B】

學生如果真的這麼不幸運，報讀的5間UCAS大學都沒有Offer，其實還有不少Plan B的出路。

‧IB放榜成績考得好

IB放榜的成績可以是其中一個後路。例如，學生校內成績不好，可能預計分只有28-30分，有機會大學不給條件取錄，但是Plan B可以是最後IB考試的分數，因為我們有不少學生最後發力，考了個36分，其實有不少英國的一線大學如Birmingham、Manchester收生要求都大概是34分左右，有些不是爭崩頭的科目，同學可能還有機會最後掹車邊於7月成功報讀。

‧11月重考IB

學生有機會有一兩科失手，可以嘗試11月IB的重考，因為ESF或大部分IB考試都是在5月，但是澳洲的IB考試則是11月，所以同學如果考得不好，有機會可以重新考1-2科失手的科目，這樣總體的IB分數在11月有望可以提升，從而入讀心儀的大學。但是同學需要留意自己就讀的IB學校可否容許重考，因為筆者聽聞有些IB學校一定要學生出示醫生證明，或考試期間有創傷，才能夠提供重考的機會，但是有些IB學校則比較寬鬆。

‧報讀英國A level或Foundation

如果IB學生真的被拒絕重讀IB，可以考慮英國A level ，因為只需要考3科，不用像IB那樣考6個科目，而且同學可以自修，同學不一定要經學校報讀。如果學生不想考A level ，也可以考慮Foundation，很多大學都會有自己直屬的Foundation學校，即是大學準備班。如果同學報讀Foundation的話，同學則不需要考公開考試，入讀大學的取錄條件則是Foundation Year的內部成績。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣