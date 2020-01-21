果粉聚焦：好過送現金　禮品卡4大使用妙法

新年又是派利是的時候，但唔想淨封現金咁悶，果粉今年可以試吓封App Store和iTunes禮品卡，一來有唔同金額，二來可在卡上附上個人訊息，而且以電郵送贈都得，海外朋友一樣收到。至於收到嘅朋友又點使好？最近Apple就推介咗幾個$100有找嘅實用方案畀大家，無論大人細路、拍拖單身都啱使！

For小朋友 買App學音樂

小朋友收到利是錢與其畀佢亂使，不如幫佢訂閱呢個結他/烏克麗麗學習App，透過遊戲循序漸進地學習和弦，除經典童謠《倫敦鐵 橋垮下來》、《瑪莉有隻小綿羊》及原創歌曲外，每個月也會添加新的等級/歌曲，月月有新驚喜。首5個等級是免費，其後App內訂閱每月$15，$100禮品卡夠學習半年！

For大朋友 交友脫單身

單身人士新年本已難捱，仲要遇着姨媽姑姐追問幾時拍拖。若想早日「脫單」，不妨用禮品卡買個「機會」，透過月費$78訂閱交友程式《Tinder》，隨即享用不同升級功能，例如無限次按讚、跟世界各地單身人士聯絡的「跨國護照」、「重讚」按錯的對象、每月一次免費「Boost」及Super Like等等，社交生活擴闊了，拍拖機會自然大增。

For劇迷 平價買好戲

新年長假期正好煲劇，現時以$38月費就能欣賞Apple TV+的獨家原創節目。另外，Apple TV app舉行新年倒數推廣，即日至1月23日每天可以低至優惠$58購買人氣電影，優惠高達四七折，當中包括1月20日的《無敵破壞王2》、1月21日的《哥吉拉 II 怪獸之王》、1月22日《POKÉMON神探Pikachu》及1月23日的《銃夢：戰鬥天使》，影迷一於買定新年長假煲！

For低頭族 50GB助備份

低頭族機不離手，相片、影片、文件檔案一大推，遺失了都咪話唔肉痛！原來現時iCloud經裝置購買每月僅需$8就有50GB雲端儲存空間，換句話說$100禮品卡夠用一年。若容量需求更大，iCloud也有$23/每月200GB或$78/每月2TB等服務計劃，果粉可按預算彈性選擇。