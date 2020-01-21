盆菜健康食法Do ＆ Don't

盆菜一般多肉少菜，怎樣才可吃得健康？（資料圖片）

新春期間，不少家庭都選擇盆菜，大有「盆滿缽滿」的好意頭。盆菜一般多肉少菜，想吃得健康，且聽營養師高頌欣（Cheryl）的分享。

Do

．為減少攝取過量的脂肪，應以含較少肥肉、油炸食品及加工製素肉的款式為主要原則，可要求用瘦肉代替肉類食材。

．盆菜中的肉類多是高脂肪食材，如腩肉、豬手、燒味、雞、鵝、鴨等，進食時，要事前去肥去皮，以減低脂肪攝取量。

．海鮮（如鯪魚球、魚蛋、大蝦等）、海味、冬菇、蔬菜、蓮藕等屬低脂肪食材，可進食適量分量。

．訂購盆菜時，盡量要求把食材及汁料分開盛載，以及用瘦肉代替肉類食材。否則可選購分量較細的款式（如8人享用可訂4人盆菜），取其意頭，過過口癮。另再自行烚菜，以攝取足夠纖維，以及增加飽肚感。

．額外預備蔬菜時，可以每人每餐約160克（未煮熟計）蔬菜為目標。

．也要吃穀物類食物，如白飯、紅米飯、烏冬、米粉等。緊記穀物為主，餸菜為副，以增加飽肚感。

．如自行製作盆菜，把食材及汁料分開盛載，以及選用較低脂肪食材，如瘦肉代替肉類、多用海味及蔬菜等。

Don't

．盆菜一般多肉少菜，且含大量的脂肪，濃汁亦含大量鹽分，不宜進食過量。

．汁料含大量鹽分，食材不宜沾太多汁料，也不宜用來撈飯。

食物安全小貼士

除上述的營養貼士外，大家亦不應忽視一些食物安全，如切勿過早提取盆菜，食前半小時至一小時為合適的提取時間。食用前，必須將食物翻熱至75°C或以上。進食時，應使用公筷或公羹，亦應盡快進食。