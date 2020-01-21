輕巧煙熏槍　包辦前菜主菜甜品

不少人都喜歡吃煙熏三文魚或煙熏雞翼，但烹調過程麻煩，一般人都只會去餐廳才點來食，但如果你有這支Breville新推出的煙熏槍BSM600SIL，就算在家都可以簡單調製到煙熏菜式。煙熏槍外形好像一支為模型上色的噴槍，外形的骰小巧，主機連接着一條噴煙的軟管，只需入4顆AA電池就可操縱，便攜性一流。操作亦很簡單，隨機附送有蘋果木及胡桃木碎，首先將木碎放在機頂一個凹位，然後用打火機燃燒木塊，按上主機上的開關掣，就能從軟管中噴出低溫煙。西班牙餐廳Reserva Ibérica行政總廚Bio Cheung試用過都大讚輕巧易用，用來調製前菜、主菜、甜品都難不到它。

過程簡單兩段風力

煙熏過程很簡單，最好先準備一個煙熏專用的蓋罩，先蓋着想煙熏的食物，然後將煙熏槍的軟管插入蓋罩預留的小洞口，按上噴煙掣就能可以，當蓋罩內充滿着低溫煙，就可關上煙熏槍，再等5-10分鐘即完成。嫌買要額外買蓋罩太麻煩的話，亦可將食物放入碗內，再將軟管放入碗中，然後包上保鮮紙，亦能簡單煙熏。此外，設有雙風速功能可調節煙霧強弱，如煙熏大大塊的肉類如牛扒、雞翼時，可用強風，相反煙熏細細杯的棉花糖、雪糕之類的甜品時，用弱風已經夠用。

專家提供煙熏貼士

資深廚師Bio Cheung表示:「煙熏食物看似簡單，內裏都有一定學問，最難掌握是煙熏時間，不同食材的最佳煙熏時間都有不同，要做到剛剛好要有一定經驗，如果要將兩種食材放在一起煙熏難度就更高了，例如今次嘗試將雞扒與小番茄一起煙熏，由於小番茄是生的，比已煮熟的雞扒更難沾上煙熏味，提議先煙熏小番茄，待沾上一定味道後才放雞扒一起再煙熏。至於Breville煙熏槍的功能及便攜性都很高，一般人都能簡單操縱，今次煙熏了前菜芝士雞蛋、主菜雞扒小番茄，及甜品棉花糖，三者煙熏後都能明顯提升食材香味，當中以前菜芝士雞蛋的香味最為突出。」