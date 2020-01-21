杜拜玩樂商場　全球最大

位於杜拜的巨型商場Dubai Mall，是全球佔地面積最大的商場，超過590萬平方呎的室內空間，提供1,300多間零售店舖及200多家餐飲選擇，還未計全球最大懸浮式水族館之一的Dubai Aquarium & Underwater Zoo、中東地區首個VR主題樂園VR Park、面積媲美奧運比賽場館的溜冰場Duabi Ice Rink、阿聯酋首個室內電動高卡賽車場Ekart Zabeel等娛樂設施。不要錯過商場外的音樂噴泉The Dubai Fountain，每日下午6時至晚上11時期間，每半小時上演一次表演，而且噴泉同時是欣賞哈利法塔外觀的絕佳位置呢。

Dubai Mall

地址：Financial Centre Road, Along Sheik Zayed Road, Downtown Dubai, Dubai

營業時間：10:00am~12:00mn

網址：www.thedubaimall.com

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