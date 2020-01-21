貼心旅人：旅遊網站　豪住即興無問題

大家出發去今年第一次旅行未呢？新一年，有全新的酒店網，也有全新的計劃行程軟件介紹給大家，讓大家旅遊變得選擇更多，變化也更靈活！

4星豪歎 Luxxzy酒店網

去旅行一定要住得好？去年年底才成立的Luxxzy酒店網站就值得大家留意了！它的特色是介紹4星或以上級別的酒店，並定期推出限定快閃優惠，如即日至2月4日以泰國為主打，推出曼谷、蘇梅和蔻立等地點，包羅：Paresa、Rosewood和Veranda等頂級酒店品牌，現在成為新會員消費滿HK$3,000更可有HK$300回贈，愛享受的朋友不要錯過呢！

網址：www.luxxzy.com

智能旅遊軟件 提出有趣行程

旅行天氣未必似預期，又或者準備工夫不足，不知往哪裏好？Booking.com最近推出CityBook手機軟件，可根據大家的所在位置、旅遊組合或模式（家庭、情侶或獨行旅客）、進度（第一天或最後一天），以及天氣與即時供應狀況等背景因素來提供推薦選項，協助大家把握機會盡情享受旅程或尋找理想住宿。聽起來十分神奇，實際效用就大家慢慢發掘了！

iOS / andriod：citybook

住得自在 Airbnb Plus

近年揀旅行住宿，除了酒店還多了朋友選擇民宿，最好是間獨立小屋，讓大家有更多個人空間。最近Airbnb推出了Plus旅居選擇，其旅居主人全獲超高評價之餘，住宿大部分均為「整套公寓」，兼且經細心設計，格調別有用心，讓大家住得更舒適更有品味！