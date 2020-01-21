山系機能再進化　「白山」x「三葉」聯名LXCON

adidas Originals同日本時裝品牌 WHITE MOUNTAINEERING合作都已經唔係第一次，過往兩個品牌都曾經合作多次，踏入新一年雙方就攜手帶來全新春夏聯名系列，打頭陣就有呢對一款兩色設計充滿機能感的WHITE MOUNTAINEERING x adidas Originals LXCON聯名鞋款。

由相澤陽介（Yosuke Aizawa）於2006年在東京所創立的時裝品牌WHITE MOUNTAINEERING，服飾設計一直圍繞戶外風格，以前衞精緻手法打造運動服裝。品牌與adidas Originals的合作關係就始於2015年春夏，其後多季雙方一直合作無間，推出過眾多精彩的服飾及鞋款設計。是次雙方攜手所推出的聯名鞋款LXCON，本身設計就是從1994年誕生的經典跑鞋款Lexicon演變而成，鞋身線條已經由90s原版圓潤設計改良成更為現代化的流線形輪廓，同時配搭adiPRENE中底技術，於配襯性及舒適度同樣大為提升。

是次聯名版本LXCON就進一步將鞋款綁帶設計變成以爬山安全扣帶去取代，大大增加穿着時的便利性，而尼龍織帶更從鞋面向兩側延伸成為鞋側的三間，於嶄新機能外觀當中保留最標誌性細節，鞋踭外側支架及貫穿鞋身的透明支撐管則加入「WHITE MOUNTAINEERING」字樣，將品牌獨特的設計美學及聯名合作的罕有性呈現到這對新世代鞋款之上。（1月25日推出）