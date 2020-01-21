【深夜字聊】發出異味　性趣盡失

Q：同居女友三十多歲，她的下體散發出濃烈的尿騷味，因而要用護墊和勤換，內褲也用消毒劑浸洗。但我愈來愈聞到她連洗澡後還有着那種味道，令我十分抗拒，對性事提不起興趣。她有長期服用避孕藥，每星期做兩次都是內射的，她估自己可能是患上陰道炎，試過自行購買陰道消炎塞劑但冇效用，現猶疑要不要看醫生，她究竟是甚麼問題呢？

何先生

A：女性下體發出濃烈氣味，影響伴侶性趣，必須正視，盡快求診方是正確，自行治療容易耽誤病情，得不償失。

女性的生理結構與男性完全不同，男性尿道同時負責排洩和射精管道功能，但女性的陰道和尿道卻屬個別的生理結構。若真的是患上陰道炎，它有機會跟女方長期服用避孕丸有關，避孕丸含大量雌激素較易干預陰道內的微生物環境，霉菌、念珠菌若過度繁殖便會引發陰道炎。可是，若陰道炎只為胡亂揣測，誤以為女方是患上陰道炎而在陰道內放置消炎塞劑，自行做了這一步治療步驟後，雖未必有很多副作用，卻未有解決根源問題。

如閣下所形容那是一股強烈的尿騷味，而非來自陰道異常分泌物的腥臭味，即有可能反映女方並非患上陰道炎，尿騷源頭正是尿道，而非陰道！

女性下體發出尿騷味，與排尿情況大有關係。女性於如廁時，若個人習慣不佳、趕急回工作崗位而匆忙完事、分心看手機沒專注發力，或生理結構上膀胱力度衰退，導致沒把最後那丁點的尿液徹底擠出，殘餘的尿液便會於及後悄悄滲出到內褲或衞生護墊上，形成一股騷餲臊臭的異味。尿騷味沾到衣物和皮膚上通常只是暫時的味道，但當尿騷味藏匿在大小陰唇的皮膚縐摺層內卻會長期發出異味，細菌更有機會引起尿道炎或陰道炎。

建議做兩件事情，第一，求醫以查出症狀根源；第二，於每天清洗下體時，蹲開雙腿清洗大腿內側和陰部各層皮膚縐摺，可使用專門清潔下體的女用清潔液，它的適中酸鹼度有助減輕下體異味，但切勿灌洗陰道，這是不必要的。

李偉儀