香港估估吓：觀賞候鳥除咗米埔仲有邊度？

不少人都會趁農曆新年長假期去旅行，如果今年無機會到外國避年，不如介紹一個與別不同的好地方讓你行大運，那就是尖鼻咀。

具特殊科學價值地點

尖鼻咀與尖沙咀雖然只相差一個字，但卻有着天淵之別，眾所周知尖沙咀是位於九龍的著名遊客區，至於位置在元朗西北部一帶的尖鼻咀，好多人卻聞所未聞。其實尖鼻咀就在米埔濕地附近，同樣擁有大片紅樹林，吸引到很多雀鳥在此棲息，早在1985年已被漁農自然護理署定為「具特殊科學價值地點」，顯示它在動植物、地質或地貌各方面均具有特殊價值。

候鳥品種多不勝數

根據《國家地理》雜誌所載，全球5%的野鳥都會路經香港，種類多達500種，而米埔內后海灣拉姆薩爾濕地就有不少瀕危品種在此補給和棲息。每年踏入冬季，在這裏都有機會發現黑臉琵鷺、針尾鴨、黑嘴鷗、鷺鳥等候鳥的影蹤；而夏季常見的候鳥則有白胸苦惡鳥、黑翅長腳鷸、金眶鴴、青腳鷸等。這兒分別設有地震測量站及警崗，而警崗附近的山頭則設有一望無際的觀景台，想觀賞難得一見的候鳥，不妨由元朗乘坐小巴直達尖鼻咀。