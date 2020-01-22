【鼠王Fun】台灣不二良小鼠　色彩繽紛

如果你喜歡台灣「五月天」又是阿信的Fans，那你一定認得這隻「不二良小鼠」。不二良（原名陳柏良）是與五月天阿信共同創立潮流品牌「StayReal」的品牌設計師，曾擔任多位台灣歌手動畫MV導演的他，筆下的小鼠可愛繽紛，自2016年起「不二良小鼠」已先後化成實景，進註到台南市與台北市中，成為社區的一部分。

去年在台北士林的美崙公園，就新加入了5米高的不二良小鼠巨型公仔，成為諾大公園中最新亮點，不少到附近兒童新樂園、天文館、科教館玩的小朋友，都禁不住來到他身下拍照。如到台南市的新營美術園區，更有不二良的藝術作品「童年狂想曲」，作品主角就是一眾不二良小鼠，各有不同色彩的它們，時而在彩色的長廊中奔跑，時而又在巨大的書本與課椅中攀爬，非常活潑生動，令這個學校區充滿了童趣，有機會大家一定要來打卡。

美崙公園 - 不二良小鼠巨型公仔

地址：台北市士林區美崙街152號

新營美術園區 - 童年狂想曲

地址：台南市新營區公園路一段（新民國小對面）