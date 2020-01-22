麥玲玲鼠年生肖運程：肖狗篇

【浮沉多上落 勿太急進】

庚子年是無沖也無合的一年，運勢理應穩定一點，但並非一帆風順，因只有「天解」一顆吉星，而此星有「先難後易」之意，代表要經歷波折始能成功，所以要有迎難而上的心理準備。凶星方面，有「天狗」及「吊客」飛臨，代表出門後容易發生小意外；而「浮沉」代表上落較大，財運時好時壞，套用於健康上則較容易遇上水險，而事事小心。

【事業運】

不過不失的一年，唯一吉星「天解」代表眼前困局可迎刃而解，惟未見升職加薪之象。「天解」亦有解除合約之意，若工作是合約制就有機會出現變化，需要有心理準備。打工一族遇上凶星「浮沉」，職場上難免會受到打擊，緊守原有崗位會較為有利，亦可爭取調職或出差。從商者宜維持核心業務，控制成本，避免開展大額或高風險投資。

【愛情運】

未見有桃花星駕臨，加上有一組不利感情的凶星，姻緣運不特別理想，加上「天解」有解除合約之意，若已訂婚者，新一年要特別留心與伴侶之關係，籌辦婚事時要互相包容忍讓，以免因意見不合而起爭拗。另外，凶星「寡宿」有孤枕獨眠、空虛寂寞之意，已有伴侶者可採取「聚少離多」的相處方式，減少無謂爭拗，二人關係反而會更為持久。

【開運錦囊】

★忌參加高危活動，出門要預先購買旅遊保險。

★家宅運易受衝擊，宜擺放心經或笑佛等吉祥物。

★不宜探病問喪，可佩戴白水晶以平衡情緒。