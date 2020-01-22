三界五行：歲晚掃塵　推陳出新

今天是農曆十二月二十八，俗語說「年廿八，洗邋遢」，重要的事情，再說一遍，今天是大掃除，除舊迎新的好日子。

古時，王室把掃塵、祭灶、祭祖、祭天、祭地視為年晚的五大祈福重點。掃塵是推陳出新的開始，因為塵與陳同音，掃塵就把陳舊事物掃地出門。《禮記》記載：「苟日新，日日新、又日新」，這句話，原創是商湯王，他在洗臉盆刻了這九個字，意思是：如果（苟）今日出新，那就堅持每日都出新，新了還可以再新。家居掃塵，與洗臉的道理一樣，日日要新，歲歲也要新。乾隆是中國有名的長壽皇帝，他二十五歲登位，搬進養心殿居住，直到八十九歲去世。養生殿最東是房間是他的寢室，他選最東是因為「太陽每天由東方升起」，寢室大約二百平方呎，與香港公屋或居屋細單位差不多，放一張長兩米、寬米四的「龍床」，一套用來看書和批閱緊急文件的「龍案」和「龍椅」，而整個寢室最重點，也就是最能令他健康長壽、勤政親民的，是他御筆親題的「又日新」牌匾。

家居雖然每天都打掃，日日新，但每年歲晚大掃除，不但掃走家居的塵，也掃去自己心中的缺失、不愉快、不如意。這樣，身心就健康。家無塵，心無垢，無包袱，無牽掛，輕輕鬆鬆，準備邁進新的一年。

不但儒釋道都教人如此灑脫，《聖經》也教世人：「忘記背後，努力面前，向着標桿直跑。」掃除障礙，重新出發！

方向宇