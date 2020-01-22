征選遊：鳥取三朝町　菩薩指引浸溫泉

今日就係年廿八，人人都知道要洗邋遢，如果浸埋個溫暖，抖足精神迎接新年更加very good！位於鳥取縣東伯郡有個850多年歷史的「三朝溫泉鄉」，當地設有多間傳統日式旅館，提供連住宿或即日來回的單次浸泡，讓大家行程變得更靈活。

日本很多溫泉也有傳說，鳥取三朝町當然也不例外。相傳850多年前，有個叫大久保左馬之佑的武士發現了一匹老白狼，原本想將牠獵殺，但突然心存惻隱沒有下手。當晚左馬之祐隨即夢見菩薩，感謝他不殺之恩，並指引他發現了從古老楠木的樹根下噴湧而出的溫泉。自此，株湯成爲村民的救命之泉，治好了當地很多疾病。至今該泉水仍有不斷湧，更命名為「株湯」的公共浴場，旁邊則設有飲用場，讓大家口服享用。

原來三朝泉水能的治病奇效，是全因它含有世界稀有的「氡」，無色、無臭、無味，是鐳自然衰變後的間接產物，擁有微弱放射能，被吸進體內後，有提高新陳代謝，增強免疫力和自身治癒力的效果。現在區內溫泉旅館選擇有不少，其中三朝館更設有一次性的「日歸溫泉」服務，除了大眾一起享用的基本浴場，注重私人空間的還可浸「玉湯樂」和「心禪之湯」。前者是以全木格調間隔設計，約可供三人小家庭享用；後者則似是小水池的庭園設計，可供大家庭一邊聊天，一邊讓小朋友玩水，最多容納20人，好不熱鬧。至於酒店住客，則可享用庭園和流水飛瀑，兩款風格異迴的庭之湯和瀧之湯，當中每日下午3點至10點，前者會設有妃乃湯，是在當中一個浴池放滿200朵花卉，讓大家也泡得香噴噴，無論視覺和身心都有大滿足！

三朝館

日歸溫泉：￥1,000（約HK$71）起

開放時間：11:00am~9:00pm

每晚房租：￥33,000（約HK$2,343）起

地址：鳥取縣東伯郡三朝町山田174