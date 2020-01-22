十二生肖來年食乜最旺

正月人人講意頭，又話要去邊行大運、又話要着咩顏色底底等至旺財旺桃花等，坦白講，有得揀，應該有唔少人一連4日紅假選擇留喺屋企、甚至懶喺床上攤到夠，除咗開飯！而今年有外賣平台更推出《Uber Eats 新春美食通勝》，搵嚟玄學家潘栢炫師父，為十二生肖拆解運勢，仲分別就健康、財富、人緣及工作4方面推介催運美食，當然，呢啲美食仲要喺可以直接透過平台直接柯打，擺明係為咗一眾又要懶又要有運行嘅人士（如小編）而設。

拆解十二生肖配美食

肖鼠

本命年犯太歲，能量及思想上都會相當活躍，或意味是需要辛苦努

力打拚的一年，付出汗水後事業名利或金錢方面會有不錯的收穫。新春美食通勝指肖鼠者新一年較易躁動不安，避免進食辛辣、燥熱食物如同火上加油，宜多吃清淡食物、多喝湯水，有利健康運。

肖蛇

綠色食物有助肖蛇者避免小病痛及帶來財運，好似大牌檔的飛天通菜煲就寓意運勢起飛。

肖馬

正值沖太歲之年，生活事業或家庭都比較容易遇上變化，若希望維持感情狀況或減少事業上的變化，不妨多吃牛類菜式，如紅燒牛肉麵等以求穩定之餘，更多一分飽足感。

肖猴

來年負能量如影隨形，但人緣運不錯，可多依靠屬鼠、屬龍等運勢較強的朋友幫助自己，多與家人、朋友吃家常菜式或Pizza分甘同味。

肖龍

來年事業及財運可望更上一層樓，多吃日本料理可吸引貴人幫助，如蒲燒鰻魚丼套餐等有機愈食愈旺。

肖羊

來年有「龍德」、「紫微」、「玉堂」等吉星拱照，可以主動出擊追尋理想。紅色食物最旺財運，如韓式炒年糕便有助愈食愈旺！

肖雞

來年桃花運最旺，不論正桃花、壞桃花統統都有，招呼應酬亦自然應接不暇，人參雞湯等滋補食品對提升健康運絕不能少。

肖牛

有貴人星「太陽」和「歲合」幫助，貴人會視乎肖牛者的品味賜予更多機會。海鮮、松露等高級食材最適合不過，如黑松露忌廉汁野菌海蝦帶子意粉等是不錯之選。

肖兔

來年有「紅鸞」、「太陰」兩個吉星相助，人際關係非常暢旺，但來年容易產生壓力，精神不振。飲食上建議以清淡為主，減輕情緒負擔，素食是個不錯的選擇。

肖虎

來年「驛馬」星動，走動機會比較多，愈多走動就愈能夠帶動事業，同時受「孤辰」影響，容易感到孤單，而煲仔飯、煲仔菜帶來絲絲暖意的美食有助減低孤單感。

肖狗

來年受到吉星「解神」的庇佑，可替自己及他人解決所有問題，但 2020年將會是「名大於利」的一年，應多喝熱飲來催谷一下財運。

肖豬

來年受到「文昌星」眷顧，應把握機會進修，吸收新知識，港式傳統食品容易打開隔膜，帶來好人緣，不妨與新相識的同學們一邊品嘗港式點心小菜，一邊大談學習心得。