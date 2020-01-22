戲通天下：Iron Man羅拔唐尼　化身怪醫D老篤

羅拔唐尼飾演的Iron Man在《復仇4》中壯烈犧牲，令一眾影迷心碎非常，有傳他會在《黑寡婦》電影中客串，是真是假，要《黑寡婦》到時上映才知道，但如你是羅拔唐尼迷，卻不用等那麼久，因為由他主演的奇幻冒險片《怪醫D老篤》(DOLITTLE)，將於1月23日上映，他演繹懂得跟動物傳心對話的怪醫，相信能帶給影迷新的刺激。

吸引位一:羅拔唐尼人氣出演

《復仇4》成為史上票房最高電影，飾演Iron Man的羅拔唐尼亦成為萬人迷，片酬收益相傳極之可觀，就算收山唔做都夠食下半世，既然如此由他主演的電影隨時睇一套少一套，那麼他的新作《怪醫D老篤》又怎可以不入場睇?故事描述怪醫D老篤自7年前愛妻離去後，一直收埋自己，與動物老友記隱居於大宅之內，直至維多利亞女王患了重病，D老篤只好踏上奇幻島尋求療法，從而發展出一連串冒險。

吸引位二:羅拔唐尼與蜘蛛俠Tom Holland再合作

Iron Man與蜘蛛俠在Marvel電影中那段亦師亦父的感情令不少觀眾動容，而羅拔唐尼與蜘蛛仔Tom Holland則會在《怪醫D老篤》中再度合作，Tom Holland在戲中聲演一隻戴眼鏡的貴族狗Jip，與能與動物傳心對話的D老篤有不少對手戲，相信不少粉絲都超級期待。

吸引位三:著名小說再度電影化

其實《Dr. Dolittle》原本是改編自休·洛夫廷的兒童小說，早在98年已登上過大銀幕，當年叫《D老篤日記》，由笑匠愛迪梅菲(Eddie Murphy)主演這個能和動物說話後的醫生，電影相當賣座，更拍攝了數部續集。不少《Dr. Dolittle》迷都非常期待羅拔唐尼的最新版本，看看能否超越愛迪梅菲吧。