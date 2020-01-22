本日日本：新片曝光　橫濱25噸重高達10月動身

千呼萬喚，高達迷引頸以待的「2020年實物大高達動起來」計劃，一直只聞樓梯響，其造型終於在最新發布會上曝光！據了解今次在橫濱的園區Gundam Factory Yokohama，將分成Gundam-Dook 及 Gundam-Lab 兩個部分，發布會上不但展示了Gundam-Dook，即「可動」高達與其格納庫的立體模型，還透過了動畫影片，透露高達將會如步行般提步。是次高達高約18米、重約25噸，全身有24個鋼金屬關節，觀眾除可在高達身前以低角度看它「動」外，還可選擇在另收費的格納庫展望台上，於15米至18米高度，以近距離觀察高達的動作，真是聽到都興奮。

另外園區另一部分Gundam-Lab，側結合了消費、娛樂、見學等功能，除了有各款限定版高達模型及商品販賣外，還將有高達主題Cafe進駐，並有是次高達動起來的構造設計解說，甚至歡迎會議室空間。是次展期為期1年，高達迷開始計劃朝聖吧。

Gundam Factory Yokohama

地點：横浜 山下埠頭（神奈川県横浜市中區山下町279番25）

展示日期：2020年10月1日~2021年10月3日

開放時間：10:00am~9:00pm（暫定）

售票日期：預計2020年07月開始

Gundam Factory Yokohama 發布會影片