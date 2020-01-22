灣景國際灣景廳　初春馥郁盛宴　「黑毛豬．帶子」 自助晚餐

【特約報道】初春繁花似錦，味蕾都需要來點新鮮感。灣景國際灣景廳將於2至3月期間，匯合「西班牙國寶」和「海中珍珠」，帶來「黑毛豬．帶子」自助晚餐。餐廳挑選肉質帶獨特榛果香的西班牙黑毛豬，以及肉厚味甜，含豐富蛋白質的北海道帶子，在奪目幽香的食用花烘托下，為視覺和味覺締造一場馥郁美味的春日盛宴。另有加拿大雪花蟹腳、新西蘭生蠔及麵包蟹等冰鎮海鮮源源供應，心動吧？

榛果香配搭海中鮮

每位享用自助晚餐的顧客可獲贈一客「香酥荔茸北海道帶子配黑松露焗珍寶扇貝」，將水分較少味道較濃的泰國芋頭蒸壓成芋茸，包裹着原粒北海道帶子後炸至金黃，表面酥香鬆化，中間荔芋香滑軟糯，為盛宴揭開序幕。喜歡黑毛豬的朋友，必試「洛神花咕嚕黑毛豬腩」，用咕嚕汁快炒預先用花椒及八角炆煮並以慢火快炸的黑毛豬腩件，皮脆肉爽，酸甜有致。其他點題推介還有「北海道帶子魚生飯」、「青木瓜金柚沙律配帶子」、「金絲百花釀帶子」、「蒜蓉粉絲蒸帶子」、「薰衣草慢煮西班牙黑毛豬面頰肉」、「桂花蜜汁燒西班牙黑毛豬頸肉」及「西班牙火腿帆立貝意大利飯」等，讓你嘗盡榛果香靚肉與海中鮮帶子的精華。

國際美食源源不絕

另外，一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、新西蘭生蠔、鮮蝦、鮮蜆、藍青口、東風螺及*麵包蟹等冰鎮海鮮均會輪流供應；各式刺身包括三文魚、八爪魚、鯛魚、北海道帶子、希靈魚、甜蝦、*北寄貝及*吞拿魚等多達8種款式亦會源源輪流奉上。自助晚餐當然不少得各式新鮮沙律、切肉、#香煎鴨肝及羊扒、蜜糖芥末燒金門火腿、烤德國腸拼盤、北京片皮鴨、泰式瑪莎曼牛肉咖喱、清蒸沙巴龍躉等美饌輪流提供，必定讓你大飽口福。

圓滿的晚餐當然有琳琅滿目的甜點，包括3款精選「紫羅蘭雜莓慕絲蛋糕」、「雪梨杞子洋甘菊果凍」、^「班蘭梳乎厘」。除此之外，每晚供應共8款口味的王牌甜品－瑞士名牌MÕVENPICK雪糕，更有宇治抹茶紅豆撻、檸檬馬令撻、紐約芝士蛋糕、黑芝麻芝士蛋糕、阿華田木糠布甸、薑汁鮮奶燉蛋白、楊枝甘露、豆腐花、窩夫等，必定可以捧腹而回。

「黑毛豬‧帶子」自助晚餐

日期：2020年2月1日至3月31日

時間：每晚6:30pm~9:30pm

價錢：星期一至四：成人$508、長者$468、小童$358

星期五至日：成人$548、長者$488、小童$378

*另收加一服務費

*價目不適用於2月14日

地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓

訂座或查詢：3909 9088 / 5721 2553（WhatsApp）

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

Facebook：TheHarbourviewHongKong

自助晚餐優惠：

（一）免付加一優惠價

星期一至四：成人及長者 $428、小童 $308

星期五至日：成人及長者 $458、小童 $348

*已包括加一服務費

（二）生日優惠

壽星全枱每位按免付加一優惠價再減$30

*壽星須於入座時出示有效證明文件方可享生日優惠

*不可與網上預訂優惠共同使用

（三）餐飲優惠

每6位成人或長者惠顧可獲贈Tiger生啤2升（只限堂食）

備註：有效期由2020年2月1日至3月31日（2月14日除外），每枱最多12位享用，及受條款及細則約束。

**所有優惠須於成功訂位當日起3天內預繳每位$100訂金

網上預訂優惠

星期一至四：成人及長者 $388、小童 $278

星期五至日：成人及長者 $418、小童 $308

每位成人或長者惠顧可獲贈Chateau Marotte Cuvee Tapis Rouge 2016紅酒1杯（只限堂食）

*已包括加一服務費

*根據香港法律，灣景廳不會售賣及供應含酒精之飲品予18歲以下人士，如對賓客年齡有所懷疑，將要求查閱身份證等身份證明文件

^每晚8時起於甜品專區供應

*只限於星期五至日供應

#每晚7時半起於鐵板爐區供應