學童近視控制　追蹤計劃

早前筆者為彤彤檢查眼睛，發覺她右眼視網膜的側邊穿了一個小「窿」，彤彤今年12歲，已經近視500幾度，自小一開始100度近視，每年都有100度的加深，彤彤熱愛閱讀，也愛網絡遊戲，不喜歡戶外活動。家長本身並不是深近視患者，也沒有留意到控制近視的方法。

香港的小學生，有不少像彤彤個案的近視患者，喜歡上網，較少戶外活動。近期香港中文大學有研究指出，香港小一學生近視率較幼兒園生多近一倍，小四學生近視率更超過百分之四十，冠絕全球！近視愈深，眼球愈長，眼底視網膜相對愈來愈薄，患上各種眼疾機會愈來愈高，例如白內障，青光眼或視網膜脫落等，這些眼疾都可導致失明，亦有研究顯示眼球每拉長一毫米，近視就加深約250度，而深度近視患者，眼睛併發症風險倍增，情況令人擔心，因此，學童近視控制，刻不容緩。

現時常用的近視控制方法包括：角膜矯形鏡（OK鏡）、多區正向光學離焦（簡稱DIMS）光學鏡片、軟性隱形眼鏡（DISC）和阿托品眼藥水，每種方法有效率各異，也有其好處及限制，眼科視光師會視乎小朋友近視及眼睛狀況揀選最合適的方案。

定期檢查 追蹤近視情況

定期檢查眼睛對於發育中的小朋友尤其重要，2020年之始，新一年家長宜為孩子眼睛健康作準備，參加視力檢查計劃，追蹤學童眼球長度及近視情況，可適切地提供有效的近視控制方案。學校和家長應該積極參與，正視學童近視問題。

余家駒 Kenneth Yu

「香港護眼」眼科視光師

畢業於香港理工大學眼科視光學院，從事眼科視光專業超過15年，具豐富臨床經驗。

Kenneth積極推廣全面眼睛檢查，喚醒家長對學童眼睛健康的關注，主要駐診於香港護眼（銅鑼灣）中心。