2019最賠錢電影是哪套？貼士是有超能力都救唔番票房

對不少電影迷來說，上年2019年是令人回味的一年，《復仇者聯盟：最終之戰》成為史上票房最高電影，全球票房收入約28億美元，而單是迪士尼作品在上年的總票房已超過100億美元，令不少電影公司非常羨慕，但相反上年亦有不少大製作高期待的電影，不單贏不到口碑，票房更是慘不忍睹，大家又估不估到上年最賠錢的電影是那套呢?貼士是就算有超能力都救唔番票房...就等小記開估吧，就是《變種特攻：黑鳳凰》，美國《綜藝》雜誌早前選出了2019年最賠錢十大電影，除了首位的《變種特攻：黑鳳凰》外，二位至九位排名不分先後，不少作品好像《未來戰士：黑暗命運》、《神探俏嬌娃》都是製作費超高的成名系列大作，為何票房慘不忍睹?就等小記同大家分析一下吧。

2019年最賠錢十大電影：

《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）

《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）

《貓》（Cats）

《囚鳥》（The Goldfinch）

《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）

《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）

《決戰中途島》（Midway）

《樣衰衰奇兵》（UglyDolls）

《摩比小子大電影》（Playmobil: The Movie）

《李察朱維爾：驚世疑案》（Richard Jewell）