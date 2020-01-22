歐式田園家居　讓心靈回歸自然

大廳以田園風常用的綠色和白色為主，亦特意選用了簡單歐式風格的家具，整體感覺自然舒適，卻又不失格調。（受訪者提供）

香港人生活節奏急促，結束了一整天的繁忙工作後，回到舒適的安樂窩就最好不過。今次介紹的單位就是以講求簡樸自然的田園風格所設計，整個單位的布置、家具和色調的運用都經過設計師精心安排，務求讓戶主回家後得到心靈上的放鬆。

這個單位位於元朗的溱林 ，面積791平方呎。大廳以田園風常用的綠色和白色為主，為了配合田園風，設計師亦選用了簡單歐式風格的家具，例如配有抽手和花線的純白色高櫃、白色加上木色的花線茶几；而充滿格調的棕色梳化則特意從英國訂購，使大廳滲出一股復古的味道。由於男戶主是一位音響發燒友，設計師把梳化位置後面的房間拆除，改成一個擺放音響設備的專屬空間，同時亦特意打造了兩個不同尺寸的架來擺放男戶主大量的唱片收藏。

至於房間則運用了極簡的設計，主人房雖採用了黃色作為主色，但鑑於始終是休息的地方，設計師就選用了奶油黃色，以營造出柔和及舒適的感覺，而床頭上方的位置是預留給戶主掛上圖畫作點綴的；至於兒子的房間，則是運用了淺藍色作為主色，配有凹板和抽手白色書櫃和大廳風格產生呼應，加上房間的採光度十分充足，帶出一種心曠神怡、神清氣爽的氣息。

單位資料

屋苑：溱林

間隔：3房2廳

實用面積：791平方呎

裝修費用：約HK$75萬